Bonaire voert restricties in voor grens Aruba

Bonaire heeft het inreisbeleid vanuit Aruba opgenomen in een Noodverordening, die met onmiddellijke ingang in werking is getreden. Aanleiding voor de noodverordening is dat Aruba haar grenzen heeft opengesteld voor hoog-risico landen. Hierdoor is het mogelijk dat reizigers afkomstig uit een hoog-risico land na een tussenstop op Aruba, binnen 14 dagen, doorreizen naar Bonaire. De noodverordening is ingesteld om het inreisbeleid te kunnen handhaven.

Als er toch een persoon uit een hoog-risico land onder bepaalde omstandigheden op het eiland komt, dan is deze persoon verplicht om, op eigen kosten, direct na aankomst op Bonaire 14 dagen in quarantaine te gaan op een door de Gezaghebber van het Openbaar Lichaam Bonaire aan te wijzen locatie.