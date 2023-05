Betaalpas dienstreizen bespaart 1,2 miljoen

Het kabinet-Pisas introduceert betaalpassen voor dienstreizen. De limiet op deze credit cards bedraagt 25 duizend dollar. Deze maatregel moet de overheid 1,2 miljoen besparen. Dat meldt minister van Financiën Javier Silvania. Momenteel schakelt de overheid een reisbureau in voor het boeken van tickets. Door gebruik te maken van een tussenpersoon is de overheid veel meer kwijt aan reiskosten. Rechtstreekse boekingen zijn vaak goedkoper. Het gebruik van de betaalpas is aan regels gebonden en enkel bedoeld voor reis-en verblijfskosten van een minister en een ambtenaar.