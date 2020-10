Bevolking blij met open grenzen

Op Curaçao en Aruba is door veel mensen verheugd gereageerd dat er vanaf aanstaande vrijdag zonder restricties kan worden gereisd tussen de twee landen. Dat besluit werd dinsdag op de eilanden bekend gemaakt. Op 4 augustus gaf Curaçao nog een negatief reisadvies af voor Aruba. Volgens de Curaçaose epidemioloog Izzy Gerstenbluth is er nu echter geen sprake meer van een groot risico. Momenteel is er volgens hem sprake van een vergelijkbaar aantal besmettingen op de twee eilanden. Er is volgens Gerstenbluth niet langer sprake van een groot besmettingsgevaar.

Op Curaçao waren er dinsdag 292 actieve besmettingen en liggen er vier mensen in het ziekenhuis. Op Aruba waren er dinsdag 256 actieve besmettingen. Het aantal doden als gevolg van corona besmettingen wel erg verschillend. Curaçao kent één dode, een Nederlandse toerist overleed in maart in het ziekenhuis. Op Aruba zijn 34 mensen overleden als gevolg van het coronavirus.