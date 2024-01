Bevolking rookt minder, maar drinkt meer

De Curaçaose bevolking is de laatste jaren minder gaan roken en steeds meer gaan drinken. Dat blijkt uit een rapport van de douane dat onlangs is gestuurd naar de minister van Financiën. De EXTRA schrijft er vandaag over. Uit het rapport blijkt dat de tabaksaccijnzen in de afgelopen vier jaar flink zijn gedaald: van 16.3 miljoen Naf in 2020 naar 14.1 miljoen vorig jaar. De accijnzen over sterke drank zijn flink gestegen, van 14.1 miljoen in 2020 naar 17.6 miljoen in 2023. Dat betekent dat er veel minder sigaretten worden ingevoerd en veel meer alcohol.

De daling van de invoer van tabak is goed te zien in de accijnzen. In 2020 heeft de douane 16,3 miljoen aan tabaksaccijnzen gegenereerd; in 2021 daalde dit naar 16,0 miljoen; in 2022 daalde het verder naar 15,6 miljoen; terwijl het in 2023 zelfs daalde tot 14,1 miljoen. De accijnzen op sterke dranken lieten, zoals gezegd, over de afgelopen vier jaar een serieuze stijging zien. Wat betreft invoerrechten werd in 2023 183,2 miljoen geregistreerd, wat het hoogste is in de afgelopen vier jaar.