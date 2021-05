Bevrijdingsdag op Curaçao

Morgen is het 5 mei en dat betekent in Nederland Bevrijdingsdag. Ook op ons eiland worden er verschillende (online) activiteiten gehouden omtrent het onderwerp vrijheid.

Freedom Soup van Landhuis Bloemhof

Door de coronapandemie staat het topic vrijheid enorm ter discussie en juist die discussie wil Landhuis Bloemhof aangaan met hun “Freedom Soup Evenement”. Elodie Heloise van de organisatie van het online evenement vertelt vertelt op Paradise FM dat het belangrijk is om in deze lastige tijden te praten over hoe we met elkaar verder gaan, ookal is niet iedereen het met elkaar eens.

Voormalig Premier Maria Liberia-Peters, filosoof en radiopresentator Aubert Wiels, mensenrechtenactivist Mario Kleinmoedig en onderzoekster Renske Pin zullen onder begeleiding van Michèle Russel-Capriles met elkaar in gesprek gaan. Ook kijkers kunnen zich via vragen aan moderators mengen in de discussie. Via deze pagina is deelname mogelijk.

Luister hier het hele gesprek met Elodie Heloise op Paradise FM terug:

COVID Art Project

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied start vanaf morgen met het Covid Art project. Via deze weg spoort het fonds aan om creatieve stukken in te zenden, ontwikkeld door en/of voor COVID.

Melanie Sloot van het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied vertelt op Paradise FM dat juist voor deze datum is gekozen omdat kunst mensen vrijheid en een uitlaatklep geeft. Aanmelden voor het project kan via deze pagina.

Luister hier het hele gesprek met Melanie Sloot op Paradise FM terug:

Eerste vrijheidsmaaltijd

In opmaat naar Bevrijdingsdag organiseert Kura di Arte op vanavond om 19.00 uur de eerste Vrijheidsmaaltijd van 2021 op Curaçao. Iedereen is welkom om deel te nemen aan het evenement dat online zal plaatsvinden op Facebook. Onder de aanmeldingen worden 50 mensen geselecteerd om actief deel te nemen aan het diner via een Zoom-link, zij krijgen dan een gratis maaltijd thuisbezorgd en kunnen interactief meedoen met de dialoog over de betekenis van ‘Vrijheid en Vrede’. Om 7 uurzal de maaltijd van start gaan met de deelnemers, diverse sprekers, artiesten, films en verhalen.

Producent van de ‘Mesa di Pas’ is Anja van Bergen. Gastvrouw is Nepthalie Demei. Kura di Arte hoopt hiermee op een feestelijke en inspirerende manier een nationaal dialoog op gang te kunnen brengen over de waarde van vrijheid en vrede van ons eiland en gezamenlijk te proosten op de vrijheid. Mesa di Pas is hiermee de maaltijd die het vieren van Vrijheid in het Koninkrijk inluidt, immers in Nederland is het dan zes uur later en net 5 mei geworden.