Luigi Faneyte begint eigen beweging

Luigi Faneyte, voormalig politiek leider van Kumun, gaat de strijd voor zijn visie op Curaçao voortzetten. Hij wil een nieuwe beweging opzetten en wellicht een doorstart naar een politieke partij. Dat schrijft www.NU.CW vandaag. Bij de Statenverkiezingen van 19 maart was Faneyte nog lijsttrekker van Kumun. Het lukte hem toen echter niet een zetel te behalen. Kort daarna brak hij met de partij, maar hij beloofde op welke manier dan ook te blijven strijden voor zijn ideeën. Faneyte gaat nu inventariseren of er op het eiland genoeg belangstelling is voor een nieuwe beweging die zijn gedachtengoed voorstaat: integratie met Nederland en nauwere banden met de Europese Unie.

Volgens Faneyte is hij de afgelopen tijd door diverse ondernemers, investeerders en bezorgde burgers benaderd. “Net als ik zien zij Nederlandse hulp als de enige oplossing voor de problemen waarmee wij op dit moment geconfronteerd worden.” Mocht er genoeg animo zijn, ziet Faneyte mogelijkheden voor een nieuwe politieke partij. Hij roept op sociale media iedereen met hetzelfde gedachtegoed op om zijn informatie- en bewustwordingscampagne ‘geheel vrijblijvend en zonder tegenprestaties’ te steunen.