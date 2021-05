Bijna 75.000 mensen gevaccineerd

Bijna 75.000 mensen hebben hun eerste vaccinatie ontvangen op Curaçao, meer dan 29.000 hebben hun tweede dosis ook al gekregen. In totaal zijn er bijna 104.000 prikken gezet. In de afgelopen 24 uur zijn er zo’n 2000 prikken gezet, in de helft van de gevallen ging dit om de tweede dosis. In de persconferentie werd gisteren benadrukt dat de vaccinatiebereidheid moet blijven toenemen om versoepeling mogelijk te maken. Het is nog niet zeker of er op dit moment genoeg mensen beschermd zijn tegen het virus om helemaal open te gaan, zo liet epidemioloog Izzy Gerstenbluth weten. Bijna 79.000 mensen hebben zich inmiddels geregistreerd voor vaccinatie.

Naast online of telefonische registratie is het ook nog steeds mogelijk om de walk-in locaties te bezoeken. Dit kan op maandag tot en met zaterdag de hele dag bij SDK en Sambil, alleen op de dagen dat je volgens de plachi di dia-regel mag rijden. Ook is het mogelijk om de Bus di Bakuna te bezoeken. Deze staat vandaag en morgen bij het buurtcentrum Bonam en bij de Kerk in Tera Kora.