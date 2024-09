‘Bewoners Bonaire zijn stroomstoringen zat’

Veel bewoners op Bonaire zijn de aanhoudende stroomstoringen op het eiland helemaal zat. Een groot deel van Bonaire zat maandagavond in het donker. Omdat later op de avond is besloten tot het instellen van een schakelprogramma, kregen sommige wijken pas dinsdag weer stroom. In de afgelopen weken hebben er regelmatig storingen plaatsgevonden. Water- en Energiebedrijf Bonaire, WEB, erkent de problemen en heeft meerdere keren excuses aangeboden. Maar de oorzaak van de vele stroomstoringen is nog niet duidelijk.

Het Antilliaans Dagblad meldt dat aan de commentaren op sociale media te merken is dat de inwoners van Bonaire het zat worden. “Was er eerst nog begrip en soms zelfs waardering voor het werk dat verricht wordt door WEB, nu verandert het langzaam in verwijten en kritiek. Volgens sommige Facebookgebruikers is de capaciteit nooit aangepast aan ‘de bouwwoede’ op het eiland”, zo meldt de krant.