Politie houdt twee verdachten aan voor moord Cocolodeweg

De politie heeft gisteren een Jamaicaanse man en vrouw aangehouden op luchthaven Hato. Ze wilden ons land verlaten, maar justitie verdenkt de twee van betrokkenheid bij een moord die afgelopen zondagnacht is gepleegd in Montaña. Daarbij werd de 28-jarige Romario Willems doodgeschoten nadat hij voor de deur van toko Xing Dai aan de Cocolodeweg een vrouw had geslagen. De politie vermoedt dat de op de luchthaven aangehouden 24-jarige man de moord heeft gepleegd en de vrouw van 23 jaar oud, die ook is aangehouden, door Romario Willems werd geslagen.

Beide verdachten zijn voorgeleid aan een hulpofficier van justitie, die heeft hun hechtenis bevolen in afwachting van verder onderzoek. De aangehouden man heeft de initialen J.N. en de vrouw T.S.S.W..