‘Kan Nederland corruptie monitoren in autonome landen van het Koninkrijk?’

Tweede Kamerlid Peter van Haasen van de PVV heeft vragen gesteld aan staatssecretaris Zsolt Szabó over politieke instabiliteit en corruptie in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Van Haasen vraagt aan Szabó of hij een rol ziet voor de Nederlandse overheid om corruptie en integriteit in de autonome landen binnen ons Koninkrijk te monitoren volgens dezelfde criteria als Transparency International. Ook vraagt hij de staatssecretaris of hij op de hoogte is van de instabiele politieke situatie en de wijdverspreide corruptie in Curaçao, Aruba en Sint Maarten.

Van Haasen heeft als Tweede Kamerlid in mei een bezoek gebracht aan Caribisch Nederland en in augustus aan Curaçao en Bonaire. Op ons eiland bezocht hij onder meer de SDKK in gezelschap van Curaçaose Statenleden. Hij wil van staatssecretaris Szabó weten of die de mening deelt dat zijn doelen ‘goed bestuur, solide financieel beleid en economische zelfredzaamheid, alleen haalbaar zijn met een integer bestuur dat vrij is van corruptie’.