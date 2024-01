Bewoners Dam Pretu eisen actie

Voor meerdere burgers die in de buurt van Dam Pretu wonen is de maat vol. Afgelopen weekend was er wederom sprake van illegale vuilverbranding. Omdat er ook autobanden waren aangestoken, leidde dit tot grote zwarte wolken en stankoverlast.

In de omgeving van Dam Pretu wordt veel vuilnis gedumpt en sommige mensen steken het afval ook aan. Volgens de bewoners is er al heel vaak aankgeklopt bij de overheid. Ze eisen nu een aanpak van het probleem en actie tegen de daders.