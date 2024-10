Bewoners wachten al vier jaar op herplanting van bomen

Bewoners van de Menegrandeweg in Rio Canario hebben opnieuw een oproep gedaan om te zorgen voor herplanting van de in 2020 gekapte appeldambomen. Daarover schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag. In een brief aan de ambtenaren van het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning schrijven de bewoners al vier jaar te wachten op de beplanting van de middenberm. De bomen waren 100 jaar oud en zijn illegaal geveld. Minister Charles Cooper heeft in 2022 laten weten dat de middenberm weer in oorspronkelijke staat zal worden hersteld.

Volgens het Antilliaans Dagblad heeft sportschoolhouder Melly Bergland de bomen laten kappen. De bewoners herinneren minister Cooper er aan dat hij in een brief heeft beloofd bomen te gaan planten, ze zijn teleurgesteld dat er sindsdien niets is gebeurd.