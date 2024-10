Lezing over democratie in het Koninkrijk

De Universiteit van Curaçao heeft bekend gemaakt dat morgen professor Wouter Veenenedaal een lezing komt geven over ‘Democratie in het Koninkrijk der Nederlanden’. Hij is bijzonder hoogleraar Koninkrijksrelaties in Leiden en heeft onderzoek gedaan in kleine eilanden over de hele wereld, waaronder de zes Caribische eilanden van het Koninkrijk. Hij gaat tijdens zijn openbare lezing in op de vraag wat de kenmerken zijn van politiek en democratie op de eilanden en hoe democratie functioneert in het Koninkrijk der Nederlanden.

Veenenaal doet onderzoek naar de effecten van bevolkingsgrootte op politiek en democratie, met een specifieke focus op politiek in kleine (eiland)staten en gebieden. De lezing vindt plaats aanstaande woensdag in de Aula van de Universiteit tussen 20.15 en 22.15 uur