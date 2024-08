Bewoners willen krachten bundelen tegen overlast

Bewoners van de wijk Dam Pretu en omliggende wijken hebben zich verenigd in de Unie van Bewoners van Pariba. Ze willen gezamenlijk een oplossing zoeken voor de overlast van vuilverbranding in hun buurt. De organisatie nodigt alle bewoners en actiegroepen op Curaçao die met dezelfde problemen kampen op om bij elkaar te komen voor een solidariteitsmiddag. Doel is dat ‘bezorgde patriotten’ ervaringen en ideeën delen om op die manier te voorkomen dat het probleem zich van de ene plek naar de andere verplaatst. Iedereen die op het eiland last heeft van afval, rook of stank wordt uitgenodigd om aanstaande zaterdag om vijf uur ’s middags naar de sentro di bario van Montaña te komen

Het idee is om een nationale oplossing van het probleem aan te dragen. Zo moet er onder meer een kaart worden gemaakt van alle locaties waar afval wordt gestort, verbrand of gedumpt. De bijeenkomst duurt tot zeven uur ’s avonds.