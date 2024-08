Rechter corrigeert onderwijsinspecteur: leerlingen alsnog geslaagd

De herexamenresultaten biologie van twee vsbo-examenkandidaten van het Omega College zijn alsnog geldig verklaard door de rechter. Dat meldt het Antilliaans Dagblad vanochtend. De inspecteur onderwijs keurde de resultaten eerder af, waardoor de leerlingen niet slaagden. Die beslissing wordt nu door het gerecht vernietigd. Twee leerlingen haalden eerst een onvoldoende voor het centraal schriftelijk examen voor het vak biologie. Daarna deden ze mee aan het herexamen. Een gecommitteerde weigerde om de cijfers van de leerlingen vast te stellen omdat zij een ‘gut feeling’ had dat iets niet klopte. Volgens de rechter is dat geen geldig argument.

De directeur van het Omega College had de inspecteur gebeld en hem vertelt over de situatie met de gecommitteerde. Die besliste uiteindelijk om de examens ongeldig te verklaren. De inspecteur heeft volgens de ouders van de leerlingen in strijd gehandeld met de wet en het beginsel van ‘fair play’. De rechter gaf hen daarin gelijk.