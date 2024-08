Noodkreet krijgt navolging

De ‘noodkreet’ die de artsen van het CMC gisteren hebben geuit in een open brief heeft navolging gekregen. De Vereniging Medische Professionals in Loondienst Curaçao kunnen zich helemaal in de kritiek van de medici vinden. Dat heeft de voorzitter laten weten aan het Antilliaans Dagblad. In de open brief stelden de artsen van het CMC dat ze zich grote zorgen maken over de toekomst van de ziekenhuiszorg op Curaçao. De vereniging van medische professional bevestigt de feiten en hoopt dat de overheid eraan gaat werken om dit doemscenario te voorkomen.

De brief wordt afgesloten met een oproep: ,,Wij roepen de zittende regering bij dezen op om samen met ons te komen tot een échte, structurele en langdurige oplossing. Het is tenslotte in ieders belang dat alle mensen op Curaçao gegarandeerd zijn van hoogwaardige ziekenhuiszorg.” De noodkreet is ondertekend door Stef Bakker, neuroloog en MSB-voorzitter, en Sepp Theunissen, anesthesist en lid van het MSB, en verzonden ‘mede namens alle zeer bezorgde CMC-dokters’.