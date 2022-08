Bibliotheek in RadioShack pand geopend

De Nationale Bibliotheek is gistermiddag geopend op haar nieuwe locatie. Aan de Fokkerweg bij Parera, in het oude RadioShack pand. De vorige locatie, aan het Waaigat, was verouderd en te duur, onder andere in energieverbruik. Opknappen kost geld. Het RadioShack pand is in principe tijdelijk. De politiek moet nu beslissen of het Waaigatpand hersteld wordt en ze daar weer naar terug gaan, of dat er een andere locatie voor de bibliotheek komt, misschien wel waar ze nu zitten. Om de bibliotheek een ‘boost’ te geven, kun je tot 30 september gratis lid worden en is er een heuse inkeerregeling: je kunt je verlate boeken zonder boete inleveren.

Meer over bibliotheek radioshack