Bicentini tot WK 2026 aangesteld als Curaçaose bondscoach

Oud-bondscoach Remko Bicentini is weer terug bij het nationale elftal van Curaçao. Zaterdag meldde voetbalbond FFK dat hij per direct is aangesteld. Het gaat om een overeenkomst voor vier jaar tot en met het WK van 2026. Bicentini was in de periode 2016-2020 bondscoach van Curaçao en behaalde goede resultaten. Het elftal steeg flink op de FIFA-ranking en was drie keer present op de Gold Cup. In 2020 werd Bicentini plotseling aan de kant gezet. FFK heeft hem teruggehaald nu blijkt dat de constructie met Guus Hiddink als technisch directeur en Art Langeler niet werkte.