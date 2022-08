Justitieminister in Nederland voor vierpartijen overleg

Shalten Hato is de komende dagen in Nederland. De minister van Justitie woont daar het Justitieel Vierpartijen Overleg bij. De landen binnen het Koninkrijk werken intensief samen om criminaliteit te bestrijden. Het halfjaarlijkse overleg zou eerst in juni plaatsvinden op Bonaire. Maar door het boerenprotest in Nederland moest minister Yeşilgöz-Zegerius afzeggen. Het uitgestelde overleg vindt daarom nu plaats. Minister-president Gilmar Pisas vervangt Hato in zijn afwezigheid.