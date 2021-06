Bijna 1300 kilo coke onderschept

Stationsschip Zr.Ms. Holland heeft in de nacht van 10 op 11 juni twee go-fasts onderschept met cocaine aan boord. De eerste bevatte 700 kilo, drie opvarenden en een semi-automatisch wapen. Die onderschepping was nauwelijks afgerond toen een tweede go-fast opdook. Daarop zaten drie opvarenden met 585 kilo coke. Een direct verband tussen de twee bootjes is nog niet aangetoond. Waar in de Caribische zee de onderscheppingen gebeurden, is niet bekend gemaakt.