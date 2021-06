Mongui Maduro Museum heropend

Waarnemend Gouverneur van Curaçao, Michèle Russel-Capriles, heeft het Mongui Maduro Museum officieel heropend. Het museum was deels gevestigd in Landhuis Rooi Catootje. In 2019 besloot de Stichting achter het museum tot een grondige renovatie van het landhuis en herinrichting van het museum. Thamara Moreno-Vervuurt, de directeur van het Maritiem Museum in Scharloo, heeft daarnaast een nieuwe permanente tentoonstelling ontwikkeld. Hierin komt het verhaal van de vier laatste eigenaren van het landhuis naar voren en de sociale, culturele en economische ontwikkelingen van Curaçao en het Caribisch gebied sinds de 19e eeuw.