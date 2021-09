Curaçao is in augustus door bijna 31.000 toeristen bezocht. Dat is ongeveer 20% minder dan 2 jaar geleden. Zo meldt de Curaçao Tourist Board (CTB). In 2019 was het aantal bezoekers hoog in verband met de Curaçao North Sea Jazz Festival. Volgens de CTB wijzen de cijfers erop dat het toerisme op Curaçao weer in de lift zit.

