Bijna 34 duizend kilo vervallen producten vernietigd

Bijna 34 duizend kilo aan producten waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken is gisteren vernietigd. De artikelen zijn afkomstig van het magazijn van United Sugar Trading Company, waar eerder deze week een controle plaatsvond. De in beslag genomen goederen zijn onder andere dierenvoer, suiker en vruchtensap met een verlopen houdbaarheidsdatum. Het ministerie van Gezondheid is erbij geroepen voor het bepalen van de boete. Later zal blijken welke sanctie het bedrijf opgelegd krijgt.