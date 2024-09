Bijna 40 procent van bevolking Curaçao heeft lager beroepsonderwijs

De meeste inwoners van Curaçao hebben lager beroepsonderwijs gevolgd, zeker 38,4 procent. Dat blijkt uit het bevolkingsonderzoek, Senso 2023. De cijfers maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek Curaçao donderdag bekend. Vijftien procent heeft MBO of SBO niveau 2 tot en met 4. Hoger beroepsonderwijs en Wetenschappelijk Onderwijs werd door ruim 12 procent van de bevolking gevolgd en Hbo- en Wetenschappelijk Onderwijs door 7 procent.

5.7 procent heeft geen onderwijs gevolgd en 0,2 procent heeft een PHD behaald, oftewel postdocteraal onderwijs. In totaal hebben ruim 115.000 mensen op ons eiland die 15 jaar of ouder zijn en geen opleiding meer volgen, antwoord gegeven op de vragen aan Senso 2023 over onderwijs.