Raad van Advies levert kritiek op ontwerpbegroting 2025

De ontwerpbegroting 2025 vertoont grote ruimte voor kwalitatieve verbetering. Dat zegt de Raad van Advies in haar advies over de ontwerpbegroting die dinsdag door de minister van Financiën, Javier Silvania, bij de Staten is ingediend. Volgens de Raad is de kwaliteit van het ingeleverde stuk niet voldoende. Een begroting moet volgens het commentaar inzicht te geven in de stand van zaken van het beleid en een raming van de kosten geven. Dat is in de ontwerpbegroting 2025 onvoldoende het geval, zo schrijft de Raad.

De Amigoe schrijft vanmiddag over de kritiek van de Raad van Advies. De krant heeft het over ‘een harde conclusie’. In de afgelopen jaren zag de Raad van Advies voortuitgang in de ontwerpbegrotingen. Maar die positieve ontwikkeling is met de meest recente begroting niet voortgezet.