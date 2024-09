Stroomstoring Bonaire pas vandaag helemaal verholpen

De stroomstoring die maandagavond op Bonaire ontstond, is pas vandaag volledig verholpen. Dat meldt Water- en Energiebedrijf Bonaire. Na de stroomstoring is er maandag, dinsdag en woensdag een schakelsysteem ingezet. Inmiddels hebben alle wijken weer stroom. Het nutsbedrijf maakte woensdagavond bekend dat er sprake is van een ongewoon hoge stroomvraag. Die is in de afgelopen periode gestegen van 15 procent naar 20 procent. De hoge druk op het distributienetwerk veroorzaakt storingen, aldus WEB. Daarnaast worden de problemen versterkt door schade aan een aantal hoogspanningskabels en kortsluiting in de stroomvoorziening.

Door de stroomstoring die maandagavond ontstond zaten bijna alle wijken op Bonaire zonder stroom. WEB hanteerde dinsdag een schakelsysteem om alle buurten weer aan te sluiten. Vorige week kampte het eiland ook met verschillende stroomstoringen.