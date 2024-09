Onderhoudswerkzaamheden aan deel van de Koraalspechtweg

Minister Charles Cooper en de Dienst Openbare Werken laten weten dat vanochtend is begonnen met onderhoudswerkzaamheden op de Koraalspechtweg. Dit zal drie weken in beslag nemen en bestaat vooral uit het asfalteren van delen van de straat die in slechte staat verkeren. Tijdens de uitvoering van deze werkzaamheden kunnen bewoners en bedrijven in het gebied hun huis of bedrijf normaal bereiken. Voor andere automobilisten zullen er alternatieve routes beschikbaar zijn die worden aangegeven met oranje barrières en borden. De werktijden zijn van 8:30 uur tot 17:00 uur.

Aannemer Ortela Schoonmaakbedrijf en General Contractor zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van deze werkzaamheden. Minister Charles Cooper en Dienst Openbare Werken doen een oproep aan alle automobilisten om voorzichtig te rijden.