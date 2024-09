Oproep tot manifestatie aan ambtenaren

Vertegenwoordigers van de overheid en de vakbondscentrales vergaderen vanmiddag over het terugdraaien van de korting van 12.5% die in 2020 werd ingevoerd op de salarissen van ambtenaren. De overheid wil dit terugdraaien met terugwerkende kracht tot 1 januari van dit jaar, de vakbonden willen teruggaan naar 1 januari 2023. Adviseur van vakbond STrAF Wim van Lamoen roept ambtenaren en gepensioneerden op vanmiddag naar het SER-gebouw in Pietermaai te komen om steun te betuigen aan het plan van de vakbonden en daarvoor te manifesteren. Dat meldt de EXTRA vandaag op haar website.

De korting van 12.5 % werd ingevoerd als onderdeel van de zogenaamde Covid-leningen. Bij verschillende functies is de korting alweer ingetrokken. Overheid en vakbonden, verenigd in het Centraal Georganiseerd Overleg Ambtenarenzaken, zijn het erover eens dat de korting bij alle ambtenaren moet verdwijnen. Alleen nu is nog de vraag per wanneer.