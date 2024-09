Vakbond CBV eist verhoging salarissen CMC-personeel

Onder leiding van vakbond voor zorgpersoneel CBV hebben werknemers in het CMC-ziekenhuis vanochtend hun ongenoegen geuit over het uitblijven van een nieuwe CAO. Voorzitter van de vakbond, Annaliza Suares-Mathilda, heeft laten weten dat ze de directie hebben uitgenodigd voor een gesprek over een nieuwe arbeidsovereenkomst, maar dat de directie heeft laten weten niet eerder dan 2 oktober de tijd daarvoor te hebben. Daarop kwam een groep medewerkers in actie. Volgens hen moeten de salarissen zo snel mogelijk worden aangepast.

De voorzitter van de vakbond benadrukte dat de rol van de specialisten belangrijk is, maar die van de werknemers ook. “We hebben weliswaar niet 15 jaar gestudeerd, maar zonder het personeel draait het ziekenhuis niet. We willen bevestiging van ons werk en eisen een aanpassing van ons salaris.”

Beeld: Direct TV