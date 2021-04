 Bijna 70.000 mensen gevaccineerd

Bijna 70.000 mensen zijn inmiddels gevaccineerd op Curaçao, meer dan 19.000 hebben ook hun tweede prik al ontvangen. Dit betekent dat er zo’n 2000 vaccinaties zijn toegediend in de afgelopen 24 uur. In totaal zijn er ruim 88.500 doses toegediend. Ruim 75.000 mensen hebben zich in totaal geregistreerd voor vaccinatie. Ook zonder afspraak is het mogelijk om jezelf te laten vaccineren op de zogeheten ‘walk in’ locaties WTC en SDK. Dit is mogelijk op de dag van je plachi di dia en sinds vandaag kan dit alleen tussen 2 en 5 ‘s middags.