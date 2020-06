Bijna 7000 woningen te weining

De Curaçaose woningmarkt is onevenwichtig. Dat blijkt uit een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek naar de lokale woningmarkt. Zo is er een woningvraag van bijna 79.000 woningen terwijl het woningaanbod ruim 72.000 bedraagt. Het verschil tussen de vraag en het aanbod geeft een woningtekort van bijna 7000 woningen aan.

Het gehele tekort aan woningen valt in de lageprijsklasse Woningen (tussen de 150.000 en 250.000 gulden). Opvallend is dat er een overschot is aan woningen in de midden- en hoge prijsklasse. Vooral in de middenklasse is er ruim aanbod.