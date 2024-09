Binnenkort vergadering over belastingverdrag met San Marino

De parlementen van Curaçao en Nederland kunnen binnenkort beginnen met de bespreking van het belastingverdrag tussen Curaçao en San Marino. Minister Caspar Veldkamp van Buitenlandse Zaken stuurt het Rijkswetvoorstel naar de Staten en de Tweede Kamer. Belastingverdragen worden over het algemeen zonder discussie goedgekeurd. Maar de Tweede Kamer heeft nadrukkelijk om een vergadering gevraagd. Het akkoord om te komen tot een belastingverdrag tussen ons land en het kleine land in het noordoosten van Italië is bijna een jaar geleden bereikt.

Het akkoord is bedoeld om dubbele belastingheffingen te voorkomen en belastingontwijking aan te pakken. De Rijksministerraad heeft al zijn goedkeuring gegeven aan het belastingverdrag. De Raad van State van het Koninkrijk adviseerde positief. Maar de Tweede Kamer wil het wel bespreken, zo schrijft de Amigoe vandaag.