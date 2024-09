CBS begint met met Nationale Rekeningen-enquête

Het Centraal Bureau voor de Statistiek is van start gegaan met de Nationale Rekeningen-enquête voor het boekjaar 2023. Dit onderzoek richt zich op het verzamelen van gegevens van financiële en niet-financiële bedrijven, overheids-NV’s, stichtingen, verenigingen en eenmanszaken. De cijfers die hierbij worden verzameld, dragen bij aan het samenstellen van de nationale rekeningen, zoals het Bruto Binnenlands Product. Dit levert waardevolle economische inzichten op voor beleidsmakers, onderzoekers, bedrijven en de samenleving als geheel, zo laat het CBS weten.

Bedrijven die zijn geselecteerd voor deelname ontvangen binnenkort een e-mail met het verzoek om de vragenlijst in te vullen. Het CBS roept deze bedrijven op om mee te werken aan de enquête, omdat hun deelname cruciaal is voor het verkrijgen van betrouwbare en representatieve economische statistieken. Het CBS garandeert de privacy van alle deelnemers. De organisatie benadrukt dat de enquête essentieel is voor het actueel houden van de economische gegevens van Curaçao. Voor meer informatie over economische gegevens kan deze link worden gebruikt: https://www.cbs.cw/economy.