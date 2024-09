Europees Parlement erkent Edmundo González als nieuwe president Venezuela

Het Europees Parlement erkent oppositiekandidaat Edmundo González als de winnaar van de Venezolaanse presidentsverkiezing van 28 juli. Een meerderheid van de Europarlementariërs vindt dat president Nicolás Maduro daarom op 10 januari 2025 de macht moet overdragen aan de oppositieleider. Maduro staat op het standpunt dat hij de verkiezingen heeft gewonnen. Het Europees Parlement heeft een verklaring met ruime meerderheid aangenomen. 309 Europarlementariërs stemden voor en 201 tegen. Twaalf leden onthielden zich van stemming.

Het parlement heeft formeel niets te zeggen over de buitenlandse politiek van de EU-landen, maar hoopt dat deze verklaring de lidstaten aanspoort om zich ook uit te spreken. Sommige landen hebben Maduro wel gevraagd om de democratie te respecteren en bewijs voor zijn overwinning te leveren. Oppositieleider González vluchtte het land uit, nadat een Venezolaanse rechtbank een arrestatiebevel tegen hem had uitgevaardigd. Hij werd een aantal dagen na de verkiezingen tijdelijk opgevangen in de Nederlandse ambassade in Caracas. Inmiddels heeft hij asiel gekregen in Spanje.