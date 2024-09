‘Voedingsmiddelen Aruba en Curaçao structureel fors hoger dan in Nederland en VS’

De prijzen van voedingsmiddelen liggen op Aruba structureel fors hoger dan in Nederland en de Verenigde Staten. Dat blijkt uit een marktonderzoek voedingsmiddelen dat is uitgevoerd door de Aruba Fair Trade Authority. Hetzelfde geldt voor Curaçao. Veel consumenten klagen over de hoge kosten. Ze zijn ruim 40 procent van hun besteedbaar inkomen kwijt aan voedingsmiddelen. Een deel van de prijsverschillen met Nederland en de VS is te verklaren uit de transportkosten, omdat het overgrote deel van de voedingsmiddelen moet worden geïmporteerd.

Volgens het Antilliaans Dagblad spelen monopolieposities hierbij ook een grote rol. In het onderzoek van de Aruba Fair Trade Authorithy wordt gemeld dat Aruba maar één containerrederij heeft, één havenautoriteit die havendiensten aanbiedt en een bedrijf dat laad- en losdiensten van containers aanbiedt. Partijen hebben daardoor geen keus om voor een andere, eventueel goedkopere, partner te kiezen. Ook op Curaçao speelt dit probleem een grote rol.