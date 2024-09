‘Nog steeds veel intimidatie op Curaçaose werkvloer’

Seksuele intimidatie op de werkvloer is op Curaçao in de afgelopen jaren fors afgenomen. Andere vormen van intimidatie, zoals microagressie, spelen nog steeds een grote rol. Dit blijkt uit een nieuw onderzoek dat gisteren werd gepresenteerd aan de voorzitter van de SER. Het onderzoek is het vierde in een reeks die sinds 2016 loopt. Het doel van de onderzoeken is om inzicht te krijgen in de sociale en psychologische veiligheid op de Curaçaose werkvloer. In totaal namen 472 respondenten deel aan het onderzoek, dat zes maanden geleden van start ging.

In het rapport wordt de daling van seksuele intimidatie van bijna 36 procent in 2022 naar 14 procent in 2024 als een positieve ontwikkeling genoemd. Experts wijzen op de invloed van de wereldwijde #MeToo-beweging, die seksuele intimidatie bespreekbaar maakte en organisaties aanspoorde tot actie. Toch is de positieve trend geen reden voor optimisme, benadrukt het rapport. Werknemers ervaren in toenemende mate andere vormen van onveiligheid op de werkvloer, zoals verbale en fysieke microagressie. Het onderzoek werd uitgevoperd door Report App, About Workplace Harassment (AWH) en Optima Arbodienst,