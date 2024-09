Nieuwe consul-generaal VS ‘optimistisch over toekomst’

De nieuwe consul-generaal van Amerika, John McNamara, zegt zeer optimistisch te zijn over de toekomst van de relatie tussen de Verenigde Staten en het Caribisch deel van het Nederlandse Koninkrijk. McNamara is pas aangetreden als consul-generaal. In een gesprek met Antilliaans Dagblad zegt hij dat er steeds meer Amerikaanse bezoekers naar het Caribisch deel van het Koninkrijk komen. Zo zouden in 2023 drie miljoen Amerikanen een van de zes eilanden hebben bezocht en voor dit jaar stijgt dat bezoekersaantal waarschijnlijk met 20%.

Verder zegt McNamara tegen de krant: “Amerikaanse bedrijven zijn ook geïnteresseerd in investeren en dragen bij aan inclusieve en milieuvriendelijke economische groei op de eilanden. Om al deze redenen en nog veel meer ben ik zeer optimistisch over de toekomst van onze relatie en onze gezamenlijke toekomst.” De consul-generaal geeft aan dat hij als prioriteiten ziet de samenwerking op het gebied van onderwijs, uitwisselingen tussen mensen, duurzame economische ontwikkeling en ‘bevordering van de veiligheidscoöperatie’.