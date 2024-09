World Clean Up Day: Houd rekening met vrijwilligers op de weg

Vrijdag 20 september en zaterdag 21 september gaat de 12e editie van de ‘World Clean Up Day’ van start, waarbij heel veel vrijwilligers op ons eiland van 7 uur tot 11 uur ’s ochtends het eiland helpen schoonmaken. Curaçao Clean Up herinnert alle automobilisten eraan dat er vrijwilligers in verschillende delen van het eiland bezig zullen zijn met schoonmaakwerkzaamheden. De organisatie vraagt om daar met lagere snelheden te rijden. Er zijn aanduidingen waar gewerkt wordt, en vrijwilligers zullen herkenbaar zijn aan hun oranje hesjes.

Curaçao Clean Up heeft ook een herinnering voor de vrijwilligers: eet goed voordat je van huis vertrekt, kleed je comfortabel, gebruik zonnebrandcrème, draag een pet en drink veel water gedurende de ochtend. Het Rode Kruis staat ook paraat voor eventuele noodgevallen.