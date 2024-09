ABVO: Regering mag gepensioneerden niet misleiden

De vakbond van overheidspersoneel, ABVO, blijft aandringen op het opheffen van de 12,5% loonkorting voor ambtenaren. Daarnaast zal het ook niet toestaan dat de overheid probeert gepensioneerden te misleiden en verkeerd te informeren over de indexering van hun pensioen. Dit zei de voorzitter van de ABVO, George Hernandez, gisteren tijdens een persconferentie van de ambtenarenvakbonden. Volgens Hernandez zijn de bonden sinds vorig jaar in gesprek met de overheid. Momenteel is er sprake van een groot verschil van inzicht over de datum waarop de korting moet worden opgeheven. De bonden willen terug naar 1 januari 2023, de overheid wil niet verder terug dan begin dit jaar.

Tijdens de persconferentie gaf de voorzitter ook een uitgebreide uitleg over de voor- en nadelen voor gepensioneerden. De regering heeft volgens hem aangegeven dat als de wet op 1 januari 2024 wordt opgeheven, gepensioneerden hun indexering ontvangen. Maar dat is volgens hem niet waar. Hij vraagt de regering de zaken aan iedereen duidelijk en eerlijk uit te leggen en geen valse hoop te wekken bij gepensioneerden.