Amado Vilchez (SAP) is stomverbaasd over uitlatingen Cooper en Pisas

De politie-vakbond SAP zegt stomverbaasd te zijn over recente uitlatingen van premier Gilmar ‘Pik’ Pisas en vice-premier Charles Cooper. Dat zei de voorzitter van de vakbond, Amado Vilchez, gistermiddag tijdens een persconferentie van de ambtenarenvakbonden. Toen ze nog in de oppositie zaten, steunden de MFK-politici de vakbonden en riepen ze op tot actie. Als minister negeren ze volgens hem de rechten van werknemers. Vilchez liet tijdens de persconferentie opnames horen van Cooper en Pisas uit het verleden om de grote draai aan te tonen die de politici hebben gemaakt.

Volgens Vilchez spreken vakbonden wel met één woord, en zeggen ze vandaag niet iets anders dan morgen. “Het is duidelijk dat er mensen zijn die van mening veranderen, afhankelijk van waar ze zijn en in welke positie ze zich bevinden.” In het geval van Cooper en Pisas is dat volgens hem overduidelijk: ze hebben zichzelf voor de spiegel geplaatst en laten zichzelf hun eigen woorden inslikken, aldus Vilches.