Cooper: Regering-Pisas zal geen milimeter wijken

De regering-Pisas zal geen milimeter wijken in het conflict met de ambtenarenvakbonden. Dat heeft vice-premier Charles Cooper vandaag gezegd tijdens een persconferentie. Bonden en overheid zijn het niet eens over de datum per wanneer de inkortingswet moet worden ingetrokken. Cooper zei de eis van de bonden om de wet met terugwerkende kracht per 1 januari 2023 in te trekken niet serieus te kunnen nemen. Hij benadrukte dat de overheid verantwoordelijk om moet gaan met extra uitgaven.

Volgens de regering kan de wet, die de arbeidsvoorwaarden van ambtenaren inkortte met 12.5 %, met terugwerkende kracht per 1 januari 2024 worden ingetrokken. Cooper ziet geen andere mogelijkheid.