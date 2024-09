Venezuela arresteert vierde Amerikaanse staatsburger deze maand

Venezuela heeft opnieuw een Amerikaanse staatsburger gearresteerd, de vierde sinds het begin van deze maand. Dat meldt minister Diosdado Cabello van Binnenlandse Zaken, zonder de naam van de aangehouden persoon te noemen. De Amerikaan werd gearresteerd nadat hij volgens de minister foto’s had gemaakt van militaire eenheden, elektriciteitscentrales en staatsentiteiten. Zaterdag werd bekend dat drie Amerikanen, twee Spanjaarden en een Tsjech waren opgepakt in ons buurland omdat ze volgens de regering plannen hadden ‘het land te destabiliseren’. De buitenlanders zouden onder meer president Nicolas Maduro hebben willen ombrengen.

Volgens minister Cabello zouden de opgepakte buitenlanders aangestuurd worden door de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. De Amerikaanse regering ontkent betrokkenheid. De diplomatieke betrekkingen tussen Venezuela en de VS staan onder spanning. Vorige week kreeg de Venezolaanse oppositieleider Edmundo Gonzalez Urrutia politiek asiel in Spanje. Hij ontvluchtte Venezuela omdat tegen hem een arrestatiebevel was uitgevaardigd.