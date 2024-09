Pauletta: Vaste commissies vergaderen te weinig!

De vaste commissies van de Staten vergaderen te weinig. Dat stelde parlementslid Ana-Maria Pauletta gisteren aan het begin van een openbare vergadering. Ze verwees naar een recent verslag van de werkzaamheden van de Staten. Daaruit blijkt dat de meeste commissies in het tweede kwartaal van 2024 maar een keer, of helemaal niet hebben vergaderd. Volgens haar is dat zeer kwalijk. Ze is van mening dat de Staten intern moeten nagaan waarom vaste commissies zo weinig vergaderen.

De Amigoe citeert Pauletta vandaag: “In de huidige omstandigheden die het land doormaakt en het feit dat wij als Staten ons werk zo diepgaand mogelijk willen uitvoeren, kan het niet zo zijn dat uit cijfers blijkt dat in drie maanden tijd een vaste commissie maar een of helemaal niet hebben vergaderd.”