Cooper: Vakbonden houden gepensioneerden voor de gek

Volgens minister Charles Cooper houden de ambtenarenvakbonden de gepensioneerden voor de gek. Dat zei hij vanochtend tijdens een persconferentie. Vice-premier Cooper rekende de media voor dat volgens vakbonden de pensioenen van de ambtenaren over 2023 geïndexeerd hadden moeten worden. De minister legt uit dat voor een dergelijke stap strenge regels gelden over dekkingspercentages van het pensioenfonds. In duidelijke taal stelde hij: De pensioenen kunnen niet verhoogd worden omdat er te weinig dekking is. Hij verweet daarom de vakbonden niet de waarheid tegen de gepensioneerden te vertellen.

Bonden en overheid staan lijnrecht tegenover elkaar over de terugdraaiing van de korting op arbeidsvoorwaarden van ambtenaren. Bonden bereiden acties voor en gepensioneerden hebben een actie-comité opgericht. Maar volgens Cooper ‘worden er onwaarheden verteld’ over de pensioenen.