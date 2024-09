Economische Inspectie sluit spiritueel centrum in Otrobanda

De Economische Inspectie heeft gisteren een spiritueel centrum gesloten in Otrobanda waar voorspellingen werden gedaan aan klanten. Het Durgama Spiritual Center is gesloten omdat het over geen enkele vergunning beschikt, niet is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en erg onhygiënisch is. De eigenaar had de consultatieruimte omgevormd tot een magazijn met onder meer een bed, ratten- en muizenvallen, auto-onderdelen, bouwmaterialen, PVC-buizen, koffers en verschillende paspoppen. Volgens MEO was er sprake van een rommelige situatie die ongeschikt is voor het runnen van een bedrijf, laat staan voor een consultatieruimte.

Ronny Cornelis van de Economische Inspectie van MEO laat vandaag in een gesprek met EXTRA weten dat de lokale bevolking bewust moet worden gemaakt van dit soort praktijken. De eigenaar van het spirituele centrum gaf aan niet te weten dat er vergunningen nodig waren voor spirituele gelegenheden. Maar zodra er geld wordt gevraagd voor afspraken, wordt het beschouwd als een bedrijf en moet het aan alle vereisten voor een onderneming voldoen, zo stelt Cornelis.