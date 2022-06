Blue Bay slaat handen ineen met Green Force

De plastic flessen en aluminiumblikjes op Blue Bay worden voortaan apart ingezameld voor recycling. Hiervoor werkt het resort met Green Force. Het gaat specifiek om de Triple Tree appartementen, het Blue Bay Village en de Blend Beach Bar. In totaal zijn er negen recyclingstations geplaatst. Green Force zal het afvalmateriaal ophalen, sorteren, verwerken en exporteren voor hergebruik in het buitenland. Het recyclingbedrijf hoopt op korte termijn van het hele Blue Bay resort een duurzame buurt te maken. Uitgangspunt is dat recycling een vast onderdeel wordt van het dagelijks leven op het resort.