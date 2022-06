Willemstad thema verzamelaarsmunt 2023

In 2023 zal een verzamelaarsmunt worden uitgegeven ter ere van de Curaçaose hoofdstad Willemstad. Hiervoor is de Nederlandsche bank namens het ministerie van Financiën op zoek naar beeldende kunstenaars, ontwerpers en vormgevers die deze munt willen ontwerpen. Al sinds 1997 staat Willemstad op de Unesco Werelderfgoedlijst. Elk jaar brengt het ministerie van Financiën twee bijzondere munten uit voor verzamelaars. Hiermee worden speciale feiten, gebeurtenissen of personen geëerd die veel betekenis hebben voor Nederland. Kunstenaars kunnen zich tot 4 juli aanmelden voor de ontwerpopdracht.

