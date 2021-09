BNN blijft achter uitzending staan na reactie Centrale Bank

BnnVara blijft erbij dat de directeur van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) 460.000 euro per jaar verdient, ook al claimt de CBCS dat het bedrag lager ligt. Dat zegt Maarten van den Heuvel, de eindredacteur van het tv-programma Wat Verdien Je in de Telegraaf. Tijdens een uitzending van het programma moest er naar het bedrag worden geraden. Het goede antwoord leidde tot veel consternatie op Curaçao. Het genoemde totaalbedrag is volgens van den Heuvel opgebouwd uit allerlei vergoedingen, van huisvesting tot bonussen en andere onkostenvergoedingen. De omroep zegt tot het bedrag te zijn gekomen door de beloningsstructuur die de bank zelf naar buiten heeft gebracht en eerdere berichtgeving in lokale media.