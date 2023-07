Bo Frei Agencies praktisch leeggeroofd

Distributiebedrijf Bo Frei Agencies is gisteren praktisch leeggeroofd. De politie kreeg rond acht uur ’s ochtends een melding van de inbraak. De verdachten zijn het pand aan de Kaya Muizenberg binnengedrongen en hebben chips, verschillende vruchtensappen, hondenvoer maar ook haarproducten weggehaald. Deze goederen werden in drie bestelbussen van het gedupeerde bedrijf geladen en meegenomen. Het gaat om twee voertuigen van het merk Mitsubishi L300 en een Ford E350. Wie iets weet over deze inbraak of de gestolen bedrijfswagens kan contact opnemen met de politie op 917.