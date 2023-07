Meer medische uitzendingen in 2022

Het aantal medische uitzendingen is vorig jaar gestegen. In totaal stuurde de publieke zorgverzekeraar SVB 598 patiënten naar het buitenland voor een medische behandeling. Dat waren het jaar daarvoor nog 452. De meeste patiënten gingen naar Colombia. Maar ook naar Nederland zijn er mensen gestuurd. Dat aandeel steeg zelfs tot 38 procent. Dat staat in het jaarverslag 2022 dat onlangs naar de Staten is verstuurd. De totale kosten voor medische uitzendingen bedroegen zo’n 25 miljoen gulden. Dat is 2 procent minder dan in 2021.